Премьер Польши Туск оправдал подрывы «Северных потоков»

Германия не должна преследовать виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», считает премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом сообщает телеканал TVP World.

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По словам премьера, следует винить тех, кто занимался строительством в рамках этого проекта.

«Стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто вывел его из строя», - указал политик.

Туск подчеркнул, что не изменит своего мнения на этот счет.

Ранее замглавы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что взрывы на газопроводах остаются без полноценного расследования. По мнению дипломата, следствие в Германии игнорирует причастность к ЧП официального Берлина, спецслужб США, Великобритании и других стран НАТО, пишет 360.ru.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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