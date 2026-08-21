По словам премьера, следует винить тех, кто занимался строительством в рамках этого проекта.

«Стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто вывел его из строя», - указал политик.

Туск подчеркнул, что не изменит своего мнения на этот счет.

Ранее замглавы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что взрывы на газопроводах остаются без полноценного расследования. По мнению дипломата, следствие в Германии игнорирует причастность к ЧП официального Берлина, спецслужб США, Великобритании и других стран НАТО, пишет 360.ru.

