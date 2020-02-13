Мосгорсуд подтвердил приговор студенту Жукову за призывы к экстремизму

Московский городской суд принял решение признать законным приговор учащемуся Высшей школы экономики Егору Жукову по делу о призывах к экстремизму. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу городской судебной инстанции.

Адвокаты настаивали на отмене приговора и на прекращении уголовного преследования их подзащитного в виду отсутствия состава преступления. Сторона гособвинения выступала против такой позиции.

Кунцевский районный суд российской столицы в конце прошлого года приговорил Жукова к трем годам лишения свободы условно. Его признали виновным в призывах к экстремизму. Кроме того, суд запретил студенту в течение двух лет администрировать сайты и заниматься другой аналогичной деятельностью.

Поводом для уголовного преследования стали видео, выложенные в видео-хостинге YouTube, в которых Жуков рассуждал о преимуществе ненасильственных методов протеста. Изначально его арестовали по обвинению в участии в массовых беспорядках во время несогласованных акций минувшим летом в преддверии выборов в Мосгордуму.

Позднее Жукову определили домашний арест, а обвинение в беспорядках сняли, возбудив дело о призывах к насилию. Сам студент вину не признаёт.

