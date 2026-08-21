Центробанк планирует ввести возможность оплаты цифровыми рублями без интернета
Банк России поставил задачу реализовать возможность проведения платежей в цифровых рублях без интернета. Об этом рассказала РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
По ее словам, регулятор понимает, как такая оплата важна для граждан и бизнеса.
«Но это будет на следующих этапах развития цифрового рубля, позднее», - указала Бакина.
Сейчас Центробанк исследует технологический потенциал компаний на рынке и изучает опыт других стран. Ожидается, что исследование завершат осенью и выберут наиболее подходящие для цифрового рубля решения. В дальнейшем ЦБ сможет перейти к их тестированию.
Ранее Бакина рассказала, что более 130 российских банков подключаются к платформе цифрового рубля, пишет Ura.ru.
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