Рябков: Россия и США работают по линии администраций и спецслужб
21 августа 202608:55
Юлия Савченко
Россия и США продолжают системно работать по линии администраций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью News.ru.
«Активная работа с американской стороной продолжается на системной основе по линии администраций», - поделился дипломат.
Кроме того, стороны ведут такую работу по линии спецслужб.
Ранее Рябков заявил, что Москва продолжит контакты с Вашингтоном, диалог между Россией и США ведется ежедневно, напоминает Ura.ru.
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