Рябков: Россия и США работают по линии администраций и спецслужб

Россия и США продолжают системно работать по линии администраций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью News.ru.

Карасин: Настал период «продвижения вперед» в переговорах с США по Украине

«Активная работа с американской стороной продолжается на системной основе по линии администраций», - поделился дипломат.

Кроме того, стороны ведут такую работу по линии спецслужб.

Ранее Рябков заявил, что Москва продолжит контакты с Вашингтоном, диалог между Россией и США ведется ежедневно, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:СШАСергей РябковМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры