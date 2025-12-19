Путин посоветовал россиянам не общаться с телефонными мошенниками

Президент России Владимир Путин призвал соотечественников класть трубку, если собеседники заводят разговор об имуществе или деньгах, это поможет в борьбе с мошенниками. Об этом Путин заявил в ходе прямой линии.

Вместе с тем, отметил глава государства, количество случаев телефонного мошенничества и объем ущерба от действий аферистов продолжает снижаться.

«Количество преступлений подобного рода сократилось на 7%, как докладывает министерство внутренних дел, а ущерб – на 33%. То есть в целом результат положительный», – подчеркнул глава государства.