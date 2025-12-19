Путин посоветовал россиянам не общаться с телефонными мошенниками

Президент России Владимир Путин призвал соотечественников класть трубку, если собеседники заводят разговор об имуществе или деньгах, это поможет в борьбе с мошенниками. Об этом Путин заявил в ходе прямой линии.

Вместе с тем, отметил глава государства, количество случаев телефонного мошенничества и объем ущерба от действий аферистов продолжает снижаться.

«Количество преступлений подобного рода сократилось на 7%, как докладывает министерство внутренних дел, а ущерб – на 33%. То есть в целом результат положительный», – подчеркнул глава государства.

26 тысяч раз атаковали мошенники жителя Дагестана

Однако Путин добавил, что расслабляться пока рано и избавиться от мошенников окончательно не получится.

«Мошенничество никуда не делось, и по мере усложнения и увеличения возможностей и увеличения технических средств мошенники будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства денег», – констатировал президент.

Напомним, «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит в московском Гостином дворе.

Ранее троих человек, подозреваемых в работе на телефонных мошенников, задержали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
