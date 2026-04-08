«Как правило, на лечение приводят родственники. Сам человек находится в стадии проигрышей, когда скрывать огромные долги уже невозможно, зачастую это уже несколько миллионов. Приводят, когда тяжелая депрессия, когда человек становится абсолютно лживым. На стадии проигрышей абсолютно отсутствует критическое мышление, планирование. Такие пациенты считают, что этим можно заработать. Не получить эмоцию, а именно серьезно заработать. У человека одна идея — отыграться, всем доказать. Эти пациенты выглядят как психиатрические. Часто требуется госпитализация для лечения депрессии. Основная аудитория — подростки, которым хочется яркой жизни без напряжений», — сказал собеседник НСН.

Минздрав объявил, что с 1 сентября 2026 года лечение лудомании (игровой зависимости) поставят в один ряд с терапией наркомании и алкоголизма. В России эта проблема затрагивает, по разным оценкам, от 5% до 12% взрослого населения — чаще всего это мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, однако зависимость всё активнее распространяется среди подростков.



Ранее психолог Дарья Яушева говорила, что головная боль и агрессия могут быть симптомами игромании у ребенка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

