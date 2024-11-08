Психолог Яушева назвала головную боль и агрессию признаками игромании у детей
Головная боль и агрессия могут быть симптомами игромании у ребенка. Об этом предупредила психолог Дарья Яушева в беседе с NEWS.ru.
«Частые головные боли, сочетание агрессии и игровой зависимости могут указывать на глубокие психические и эмоциональные проблемы. Боль, особенно если она сопровождается усилением агрессии, может усиливать желание уйти в виртуальный мир», — рассказала эксперт.
По словам психолога, в играх возникает иллюзия контроля, избавления от стресса, однако это приводит к большей изоляции ребенка. Яушева подчеркнула, что игромания может быть следствием внутреннего дискомфорта либо неосознанных переживаний. Причины такой зависимости могут быть и соматическими. Как отметила психолог, агрессия часто встречается в подростковом возрасте.
«Родителям стоит насторожиться, если подросток не просто много играет, но и проявляет агрессию, становится замкнутым, отказывается идти к врачам или проявляет другие изменения в поведении», — посоветовала Яушева.
Как отметила эксперт, чтобы определить корень проблемы и подобрать стратегии помощи, следует обратиться к психотерапевту, клиническому психологу, неврологу.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с НСН заявил, что запрет на интернет не защитит школьников от зависимостей и плохих сайтов. По мнению эксперта, чтобы «это не превращалось в игроманию», необходима мощная система дополнительного образования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режим повышенной готовности ввели в Усть-Камчатском районе из-за извержения вулкана Шивелуч
- Психолог Яушева назвала головную боль и агрессию признаками игромании у детей
- В Горловке при атаке БПЛА погибли два сотрудника коммунального предприятия
- Обломки сбитого над Саратовом дрона упали в промзоне
- СМИ: Зять Трампа исключил возвращение в администрацию США
- Владелец IKEA продал свой последний актив в России
- Главой аппарата Белого дома впервые в истории станет женщина
- Около 60 человек задержаны в Амстердаме за нападения на болельщиков из Израиля
- В Кузбассе столкнулись 15 грузовиков, 3 легковушки и автобус
- Нападающий Артемий Панарин набрал 800 очков в НХЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru