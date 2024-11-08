Психолог Яушева назвала головную боль и агрессию признаками игромании у детей

Головная боль и агрессия могут быть симптомами игромании у ребенка. Об этом предупредила психолог Дарья Яушева в беседе с NEWS.ru.

«Частые головные боли, сочетание агрессии и игровой зависимости могут указывать на глубокие психические и эмоциональные проблемы. Боль, особенно если она сопровождается усилением агрессии, может усиливать желание уйти в виртуальный мир», — рассказала эксперт.

По словам психолога, в играх возникает иллюзия контроля, избавления от стресса, однако это приводит к большей изоляции ребенка. Яушева подчеркнула, что игромания может быть следствием внутреннего дискомфорта либо неосознанных переживаний. Причины такой зависимости могут быть и соматическими. Как отметила психолог, агрессия часто встречается в подростковом возрасте.

«Родителям стоит насторожиться, если подросток не просто много играет, но и проявляет агрессию, становится замкнутым, отказывается идти к врачам или проявляет другие изменения в поведении», — посоветовала Яушева.

Как отметила эксперт, чтобы определить корень проблемы и подобрать стратегии помощи, следует обратиться к психотерапевту, клиническому психологу, неврологу.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с НСН заявил, что запрет на интернет не защитит школьников от зависимостей и плохих сайтов. По мнению эксперта, чтобы «это не превращалось в игроманию», необходима мощная система дополнительного образования.

