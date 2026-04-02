«Бред собачий!»: Психиатр выступил против лечения игроманов

Диагностировать игровую зависимость невозможно, заявил НСН Александр Федорович.

Психологи стараются убедить всех, что существуют люди, которые страдают от привязанности к видеоиграм, но это не так, рассказал врач-психиатр Александр Федорович в беседе с НСН.

В России планируют ввести лечение для игроманов с 1 сентября. За пять месяцев эксперты должны представить стандарты диагностики, лечения и реабилитации для людей с игровой зависимостью. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Федорович усомнился в перспективах этой инициативы.

«В медицинских кругах идут определенные дебаты. Специалисты не сходятся во мнении, есть ли такая проблема. Психологи все кричат “Да, зависимость игровая есть”. Психиатры как более структурированные специалисты, в том числе я, не разделяют эту позицию. Никакой лудомании нет, это бред собачий. Поэтому первый вопрос — диагностика. Он очень открытый и противоречивый. Ни один лудоман в отличие от наркозависимого не обратится за помощью, а уж тем более не согласится лечиться, потому что лудоманы не страдают от физической боли. Подобного рода механизмы типа зависимости, не бывают изолированными. Если у человека есть такая беда, то, значит, что у него имеется что-то еще, более проблемное», — подчеркнул он.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун объяснил НСН, кто наиболее подвержен риску стать игроманом.

ФОТО: ТАСС / Терещенко Михаил
