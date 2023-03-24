Киркоров заявил, что у него болит все тело после пластической операции

По словам артиста, его тело заплыло жиром. «Все откачали, и осталось только то, что было 33 года назад», — сказал певец, который на днях вместе с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым начал приображение своей внешности. Киркоров захотел стать обладателем накачанного тела с прессом и бицепсами. Теперь, после операции, у него сейчас болит все тело.

Ранее певец выиграл суд у православных активистов.

