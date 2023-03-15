Киркоров выиграл суд у православных активистов

Народный артист РФ Филипп Киркоров выиграл суд у православных активистов. Соответствующее решение Таганского суда Москвы опубликовано на портале судов общей юрисдикции столицы.

Киркоров извинился за танцы на кресте

Причиной разбирательства стало выступление певца в Кремлёвском дворце в мае 2022 года. Во время исполнения песни «Мария Магдалена» он забрался на распятие.

Активисты усмотрели в номере богохульство и потребовали у Киркорова компенсацию в один млн рублей. Позже они заявили, что будет достаточно извинений и одного символического рубля.

Рассмотрение дела в Таганском суде Москвы состоялось 15 марта, судья принял решение в удовлетворении иска отказать.

Ранее был отменён концерт Киркорова в Ставрополе, на официальном сайте Дворца культуры и спорта заявили, что это произошло «по независящим причинам». По данным «Интерфакса», причиной стали жалобы верующих, возмущённых «номером с крестом», сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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