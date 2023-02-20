«Потому и одинок»: Киркоров пожалел, что изменял Пугачевой
Народный артист России Филипп Киркоров в эфире НТВ заявил, что изменял певице Алле Пугачевой.
«Поэтому одинок, поэтому со мной развелись, я всегда налево ходил», - заявил Киркоров.
Он не назвал имя Аллы Пугачевой, но официально Киркоров был женат только на ней. Пара сочеталась в Санкт-Петербурге в 1994 году, а развелись через 11 лет. Пугачева и Киркоров были обвенчаны. Певец был четвертым мужем народной артистки СССР.
Киркоров сейчас воспитывает двоих детей: Аллу-Викторию, которую он назвал в честь Пугачевой и своей матери, а также Мартина. Пугачева в 2011 году вышла замуж за пародиста Максима Галкина (признан иноагентом в РФ). Они воспитывают двоих детей – Елизавету и Гарри.
Ранее народный артист России Филипп Киркоров по решению мирового судьи Таганского района Москвы должен был заплатить 6 тысяч рублей за неуплату штрафа за парковку в неположенном месте, сообщает НСН.
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