Киркоров стал совладельцем магазина сладостей в московском ТЦ
Народный артист России Филипп Киркоров вошел в состав учредителей компании, планирующей открыть один из крупнейших в мире магазинов сладостей. Об этом сообщает «Коммерсант».
Согласно данным реестра СПАРК, 2 сентября исполнитель получил 25% в уставном капитале ООО «Королевство сладостей». Доля совладельца сети Black Star Burger Юрия Левитаса сократилась с 50 до 25%, а участие его партнера Андрея Пупкова сохранилось на уровне 50%. Организация была зарегистрирована в июне 2026 года, за ней закреплен товарный знак по классификации кондитерских изделий, услуг кафе, баров и кафетериев.
Левитас сообщил, что компания создана для открытия большого магазина площадью 700 кв. м в торговом центре «Авиапарк» на севере Москвы. В ассортименте будут представлены российские и международные бренды сладостей, необычные продукты со всего мира и отдельное направление для перспективной детской аудитории. Запуск проекта его учредителями запланирован на ноябрь-декабрь 2026 года.
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с НСН рассказал, зачем Филипп Киркоров подал в суд на СМИ.
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