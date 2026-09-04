Политолог назвал цели визита Уиткоффа и Кушнера в Москву
Приезд в Москву специального посланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера может быть связан с новыми предложениями по урегулированию украинского кризиса. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог, директор лаборатории новых технологий ЭИСИ Александр Асафов.
Эксперт напомнил, что возможный визит Кушнера и Уиткоффа в Россию многократно обсуждался, однако неоднократно переносился. По мнению Асафова, у политиков могли появиться новые обстоятельства и определенное продвижение по данной теме, в том числе вызванное недавним визитом в Москву директора Центрального разведывательного управления.
Политолог выразил уверенность, что повестка и цели визита могут быть различными, однако в центре переговоров определенно окажется украинская проблематика. Асафов также допустил, что стороны могут обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 4 сентября заявил, что Россия не будет вести с Украиной прямых переговоров о прекращении ударов с ее стороны перед визитом Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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