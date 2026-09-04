Захарова назвала заявление Зеленского об авиации точкой невозврата

Заявление Владимира Зеленского о намерении наносить удары по гражданской авиационной инфраструктуре России стало точкой невозврата для стран, оказывающих поддержку украинскому режиму. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам дипломата, подобные высказывания украинского лидера буквально обрубили все возможности для поддерживающих его государств отмежеваться от терроризма в случае продолжения финансовой и военной помощи Киеву. Захарова подчеркнула, что сложившаяся ситуация является абсолютной точкой невозврата для западных покровителей Украины.

МИД РФ обратился в ИКАО из-за угроз Киева о полетах над Россией

Тема угроз Зеленского в отношении гражданской авиации будет обязательно рассмотрена в Совете Безопасности ООН. Официальный представитель МИД отметила, что в данном вопросе вариантов быть не может, а конкретную форму и сроки рассмотрения определит постоянное представительство России при этой организации, где работают профессионалы высшей категории.

Ранее в МИД РФ допустили, что заявления Зеленского об угрозах гражданской авиации России могут быть частью скоординированных действий Киева и европейских стран, направленных на давление на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
ТЕГИ:МИД РФАвиацияВладимир ЗеленскийМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры