Захарова назвала заявление Зеленского об авиации точкой невозврата
Заявление Владимира Зеленского о намерении наносить удары по гражданской авиационной инфраструктуре России стало точкой невозврата для стран, оказывающих поддержку украинскому режиму. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».
По словам дипломата, подобные высказывания украинского лидера буквально обрубили все возможности для поддерживающих его государств отмежеваться от терроризма в случае продолжения финансовой и военной помощи Киеву. Захарова подчеркнула, что сложившаяся ситуация является абсолютной точкой невозврата для западных покровителей Украины.
Тема угроз Зеленского в отношении гражданской авиации будет обязательно рассмотрена в Совете Безопасности ООН. Официальный представитель МИД отметила, что в данном вопросе вариантов быть не может, а конкретную форму и сроки рассмотрения определит постоянное представительство России при этой организации, где работают профессионалы высшей категории.
Ранее в МИД РФ допустили, что заявления Зеленского об угрозах гражданской авиации России могут быть частью скоординированных действий Киева и европейских стран, направленных на давление на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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