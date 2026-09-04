НАБУ провело спецоперацию «Карфаген» в офисе Генпрокурора Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят специальную операцию «Карфаген» по разоблачению преступной организации в офисе генерального прокурора Украины. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале пресс-службы антикоррупционного ведомства, передает РБК.
По данным бюро, выявленная организация причастна к прикрытию сети мошеннических колл-центров и легализации имущества. По информации издания «Украинская правда», в рамках расследования задержали заместителя начальника международного департамента Генеральной прокуратуры Сергея Кропиву.
Пресс-служба офиса генпрокурора сообщила, что сотрудник, в отношении которого проводится проверка возможной причастности к противоправной деятельности, отстранен от выполнения служебных обязанностей на время досудебного расследования. Ведомство пообещало оказывать антикоррупционным органам полное содействие в установлении всех обстоятельств дела.
Ранее Владимир Зеленский уволил главу департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ – это произошло после перестрелки в Киеве, которую устроили представители спецслужб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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