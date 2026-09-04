НАБУ провело спецоперацию «Карфаген» в офисе Генпрокурора Украины

Пресс-служба офиса генпрокурора сообщила, что сотрудник, в отношении которого проводится проверка возможной причастности к противоправной деятельности, отстранен от выполнения служебных обязанностей на время досудебного расследования. Ведомство пообещало оказывать антикоррупционным органам полное содействие в установлении всех обстоятельств дела.

Ранее Владимир Зеленский уволил главу департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ – это произошло после перестрелки в Киеве, которую устроили представители спецслужб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

