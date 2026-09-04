Минобороны: ПВО перехватила 480 украинских БПЛА за 12 часов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 480 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за двенадцать часов над 13 регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отражение атаки осуществлялось в течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени, как уточнили в пресс-службе военного ведомства.

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Беспилотники были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, а также Краснодарского края.

Кроме того, средства ПВО успешно сбили дроны над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Утром 4 сентября в Минобороны сообщили, что над Россией уничтожили 490 украинских беспилотников, массированная атака происходила на Сочи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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