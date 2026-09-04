«Волчанский котел» замкнул путь к отступлению для 2 тысяч солдат ВСУ

Российские войска замкнули окружение в Харьковской области, заблокировав около 2 тысяч солдат украинской армии в так называемом «Волчанском котле». Ситуацию прокомментировал военный эксперт Геннадий Алехин в беседе с aif.ru.

По его оценкам, стандартная бригада ВСУ насчитывает примерно 3 тысячи военнослужащих, однако в окружении оказались зажаты остатки минимум двух формирований противника, которые Киев не успел вывести. Прорыв удалось осуществить за счет действий штурмовых подразделений вдоль долины реки Плотва.

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Алехин подтвердил многочисленные попытки украинской стороны вызволить свои подразделения из окружения всеми доступными способами. Киев продолжает направлять в район блокирования мобильные группы на бронетехнике, квадроциклах и мотоциклах, используя грунтовые и лесные дороги.

Однако российские подразделения контролируют все транспортные маршруты, и прорывающиеся группы ВСУ попадают в огневые мешки под воздействием спецназа, разведки и артиллерии.

Ликвидация «Волчанского котла» имеет стратегическое значение для хода СВО. Зачистка этого района позволит отодвинуть линию фронта на 20 километров от границы Белгородской области, что приведет к резкому сокращению количества ударов украинскими системами вооружений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Река Александр
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