«Волчанский котел» замкнул путь к отступлению для 2 тысяч солдат ВСУ
Российские войска замкнули окружение в Харьковской области, заблокировав около 2 тысяч солдат украинской армии в так называемом «Волчанском котле». Ситуацию прокомментировал военный эксперт Геннадий Алехин в беседе с aif.ru.
По его оценкам, стандартная бригада ВСУ насчитывает примерно 3 тысячи военнослужащих, однако в окружении оказались зажаты остатки минимум двух формирований противника, которые Киев не успел вывести. Прорыв удалось осуществить за счет действий штурмовых подразделений вдоль долины реки Плотва.
Алехин подтвердил многочисленные попытки украинской стороны вызволить свои подразделения из окружения всеми доступными способами. Киев продолжает направлять в район блокирования мобильные группы на бронетехнике, квадроциклах и мотоциклах, используя грунтовые и лесные дороги.
Однако российские подразделения контролируют все транспортные маршруты, и прорывающиеся группы ВСУ попадают в огневые мешки под воздействием спецназа, разведки и артиллерии.
Ликвидация «Волчанского котла» имеет стратегическое значение для хода СВО. Зачистка этого района позволит отодвинуть линию фронта на 20 километров от границы Белгородской области, что приведет к резкому сокращению количества ударов украинскими системами вооружений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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