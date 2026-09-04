Бывший продюсер Газманова полностью возместил певцу ущерб

Бывший продюсер Олега Газманова Филипп Росса полностью компенсировал артисту причиненный материальный ущерб. Соответствующую информацию в пятницу, 4 сентября, озвучил корреспондент РЕН ТВ из зала Мещанского суда Москвы.

Бывший директор Газманова заявил, что «не держит на певца зла»

Представитель певца подтвердил, что выплаты его доверителю произведены в полном объеме. Сумма компенсации составила порядка 17,5 млн рублей. Фигуранту дела вменяется крупное мошенничество, при этом сам Росса признал свою вину.

Газманов повторно обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для обвиняемого. Артист просит освободить экс-продюсера из-под стражи и назначить ему более мягкую меру пресечения. Аналогичное обращение певец направлял еще 4 августа, когда рассматривался вопрос о продлении ареста фигуранту.

Ранее экс-директор Газманова Дмитрий Царенко получил семь лет колонии за мошенничество, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
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