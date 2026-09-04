Независимым плеснут бензина: Что поможет стабилизировать топливный рынок
Анастасия Бунина заявила НСН, что изменение модели поставок топлива может выровнять условия работы игроков и стабилизировать рынок, особенно в удалённых регионах.
Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина рассказала НСН, как новые механизмы поставок бензина могут выровнять ценообразование и обеспечить топливом отдалённые регионы, где крупным сетям работать невыгодно.
В понедельник, 7 сентября, будет организовано совещание по ситуации с топливом, заявил вице-премьер России Александр Новак на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Новак будет обсуждать с профильными министрами и представителями нефтяных компаний вопрос соглашений регионов с независимыми АЗС. По его словам, большая часть независимых автозаправочных станций в России уже снабжается топливом. В дальнейшем их количество увеличится, подчеркнул вице-премьер. Бунина отметила, что уже сейчас независимые АЗС могут приобретать топливо у федеральных сетей.
«Сейчас федеральные сети АЗС могут предлагать независимым АЗС поставки топлива от своих торговых домов. Ценообразование там на сегодняшний день заметно ниже, чем при покупке на бирже или у независимого трейдера. Немаловажную роль в работе независимых АЗС играет поддержка со стороны руководства региона. Во многих регионах преобладают именно независимые АЗС. Ранее у них не было возможности приобретать топливо у торговых домов вертикально интегрированных компаний, но сейчас такая возможность открывается. Если соглашение будет достигнуто, произойдёт выравнивание цен с федеральными сетями, которые сегодня служат ориентиром при формировании ценового сегмента — в том числе для ФАС. Таким образом, мы выйдем на стабилизацию внутрироссийского рынка. Это главный и решающий фактор на сегодняшний день: он позволит обеспечить топливом самые отдалённые регионы России, где федеральным сетям АЗС работать неинтересно. Это серьёзно улучшит ситуацию с поставками нефтепродуктов и сделает ценообразование более прозрачным и обоснованным», — сказала собеседница НСН.
Ранее Бунина заявила НСН, что свободная продажа топлива экологического класса, отличного от Евро-5, поможет насытить внутренний рынок РФ, к тому же есть страны, которые поставляют и готовы дальше поставлять бензин в Россию.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Бывший продюсер Газманова полностью возместил певцу ущерб
- Репродуктолог обозначила границы позднего материнства
- НАБУ провело спецоперацию «Карфаген» в офисе Генпрокурора Украины
- Политолог назвал цели визита Уиткоффа и Кушнера в Москву
- Независимым плеснут бензина: Что поможет стабилизировать топливный рынок
- Минобороны: ПВО перехватила 480 украинских БПЛА за 12 часов
- В России назвали условие перехода отношений с Арменией в разряд недружественных
- В Госдуме назвали условие потепления в отношениях с Финляндией
- Эксперт раскрыл роль ИИ в работе БПЛА «Молния» на передовой
- Вирусолог указал на риски употребления зараженных листериозом продуктов