В понедельник, 7 сентября, будет организовано совещание по ситуации с топливом, заявил вице-премьер России Александр Новак на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Новак будет обсуждать с профильными министрами и представителями нефтяных компаний вопрос соглашений регионов с независимыми АЗС. По его словам, большая часть независимых автозаправочных станций в России уже снабжается топливом. В дальнейшем их количество увеличится, подчеркнул вице-премьер. Бунина отметила, что уже сейчас независимые АЗС могут приобретать топливо у федеральных сетей.

«Сейчас федеральные сети АЗС могут предлагать независимым АЗС поставки топлива от своих торговых домов. Ценообразование там на сегодняшний день заметно ниже, чем при покупке на бирже или у независимого трейдера. Немаловажную роль в работе независимых АЗС играет поддержка со стороны руководства региона. Во многих регионах преобладают именно независимые АЗС. Ранее у них не было возможности приобретать топливо у торговых домов вертикально интегрированных компаний, но сейчас такая возможность открывается. Если соглашение будет достигнуто, произойдёт выравнивание цен с федеральными сетями, которые сегодня служат ориентиром при формировании ценового сегмента — в том числе для ФАС. Таким образом, мы выйдем на стабилизацию внутрироссийского рынка. Это главный и решающий фактор на сегодняшний день: он позволит обеспечить топливом самые отдалённые регионы России, где федеральным сетям АЗС работать неинтересно. Это серьёзно улучшит ситуацию с поставками нефтепродуктов и сделает ценообразование более прозрачным и обоснованным», — сказала собеседница НСН.

Ранее Бунина заявила НСН, что свободная продажа топлива экологического класса, отличного от Евро-5, поможет насытить внутренний рынок РФ, к тому же есть страны, которые поставляют и готовы дальше поставлять бензин в Россию.

