Ранее врач акушер-гинеколог Марина Елисеева резко раскритиковала моду на поздние роды и назвала «цирком» случай москвички, родившей в 60 лет. По словам специалиста, государству пора законодательно ограничить возраст для ЭКО, чтобы не допускать таких случаев в будущем. Об этом заявила врач в беседе с Life.ru. Милютина отметила, что при столь поздней беременности могут быть серьёзные риски для здоровья будущей мамы.



«С одной стороны, природа сама ограничивает возраст деторождения и делает это достаточно жёстко. Если говорить о естественной беременности, то она перестаёт наступать в районе 45–55 лет. Конечно же, вынашивание беременности в возрасте 60 лет имеет очень большие риски. Но с другой стороны, у таких пациенток очень часто погиб единственный ребёнок. Те, кто просто планирует беременность, чаще всего делает это до 55 лет. Возраст первых родов сейчас приближается к 30 годам. Но у нас очень много возрастных пациенток старше 40–45 лет. До 50 лет я бы точно не ограничивала, а в дальнейшем, может быть, стоит внимательнее изучать медицинские противопоказания, потому что риск для здоровья действительно есть», — сказала собеседница НСН.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова сказала НСН, что мужчинам тяжелее находиться в непривычной роли по уходу за ребенком, поэтому они могут копить агрессию, которая доведет их до серьезных проблем со здоровьем.

