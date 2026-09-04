Репродуктолог обозначила границы позднего материнства
Мария Милютина объяснила НСН, почему вопрос возраста при планировании беременности нельзя сводить к одной цифре.
Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина сказала НСН, что сегодня всё чаще женщины откладывают материнство: первые роды всё чаще случаются ближе к 30 годам, а к репродуктологам нередко обращаются пациентки старше 40–45 лет
Ранее врач акушер-гинеколог Марина Елисеева резко раскритиковала моду на поздние роды и назвала «цирком» случай москвички, родившей в 60 лет. По словам специалиста, государству пора законодательно ограничить возраст для ЭКО, чтобы не допускать таких случаев в будущем. Об этом заявила врач в беседе с Life.ru. Милютина отметила, что при столь поздней беременности могут быть серьёзные риски для здоровья будущей мамы.
«С одной стороны, природа сама ограничивает возраст деторождения и делает это достаточно жёстко. Если говорить о естественной беременности, то она перестаёт наступать в районе 45–55 лет. Конечно же, вынашивание беременности в возрасте 60 лет имеет очень большие риски. Но с другой стороны, у таких пациенток очень часто погиб единственный ребёнок. Те, кто просто планирует беременность, чаще всего делает это до 55 лет. Возраст первых родов сейчас приближается к 30 годам. Но у нас очень много возрастных пациенток старше 40–45 лет. До 50 лет я бы точно не ограничивала, а в дальнейшем, может быть, стоит внимательнее изучать медицинские противопоказания, потому что риск для здоровья действительно есть», — сказала собеседница НСН.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова сказала НСН, что мужчинам тяжелее находиться в непривычной роли по уходу за ребенком, поэтому они могут копить агрессию, которая доведет их до серьезных проблем со здоровьем.
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