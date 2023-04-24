Киркоров рассказал, как Зеленский бесплатно жил у него дома
Певец Филипп Киркоров рассказал, что будущий президент Украины Владимир Зеленский жил у него дома во время съемок программы «Фактор А».
«Тогда у него не было денег, а он человек, мягко говоря, прижимистый, бесплатно полгода жил в моей квартире в Филипповском переулке», приводит его слова издание «Аргументы и Факты».
Киркоров признался, что когда-то у них были замечательные отношения с нынешним лидером Украины, теперь Киркоров считает Зеленского «другим человеком», «абсолютным зомби» и не узнает его.
Ранее Киркоров в эфире НТВ заявил, что изменял певице Алле Пугачевой.
«Поэтому одинок, поэтому со мной развелись, я всегда налево ходил», - заявил Киркоров.
Он не назвал имя Аллы Пугачевой, но официально Киркоров был женат только на ней. Пара сочеталась в Санкт-Петербурге в 1994 году, они развелись через 11 лет. Пугачева и Киркоров были обвенчаны. Певец был четвертым мужем народной артистки СССР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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