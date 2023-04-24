Киркоров рассказал, как Зеленский бесплатно жил у него дома

Певец Филипп Киркоров рассказал, что будущий президент Украины Владимир Зеленский жил у него дома во время съемок программы «Фактор А».

«Тогда у него не было денег, а он человек, мягко говоря, прижимистый, бесплатно полгода жил в моей квартире в Филипповском переулке», приводит его слова издание «Аргументы и Факты».

Киркоров признался, что когда-то у них были замечательные отношения с нынешним лидером Украины, теперь Киркоров считает Зеленского «другим человеком», «абсолютным зомби» и не узнает его.