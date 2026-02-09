В России назвали блефом слова Зеленского о «лучших в мире» истребителях

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о передаче ВСУ истребителей Gripen и Rafale не имеют под собой реальных оснований и не способны изменить ситуацию в зоне СВО, заявил «Газете.Ru» генерал-майор авиации, председатель президиума организации «Офицеры России» Сергей Липовой. По его словам, Киев не сможет полноценно эксплуатировать такие самолеты.

Он отметил, что слова о «лучших в мире» истребителях являются попыткой произвести впечатление и скорее адресованы самому украинскому руководству. По оценке Липового, речь идет о блефе и стремлении показать внешнему миру наличие некого «чудо-оружия», которое якобы способно повлиять на ход боевых действий.