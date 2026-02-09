В России ранее неоднократно заявляли, что страна справляется с санкционным давлением, которое западные государства оказывают на нее уже несколько лет. В Москве также указывали, что Запад не готов признать отсутствие ожидаемого эффекта от введенных ограничений.

Помимо этого, в самих западных странах не раз звучали сомнения в эффективности антироссийских санкций. Российские власти подчеркивали, что санкционная политика является частью долгосрочной стратегии давления, а ее последствия затронули не только Россию, но и мировую экономику, передает «Радиоточка НСН».

