СМИ: ЕС предложил включить «Башнефть» в новый пакет санкций
Евросоюз обсуждает возможность внесения российской компании «Башнефть» в новый пакет санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ.
По данным агентства, предложение о включении «Башнефти» содержится в проекте ограничительных мер, который сейчас рассматривается в ЕС. Подробности возможных санкций в документе не уточняются.
В России ранее неоднократно заявляли, что страна справляется с санкционным давлением, которое западные государства оказывают на нее уже несколько лет. В Москве также указывали, что Запад не готов признать отсутствие ожидаемого эффекта от введенных ограничений.
Помимо этого, в самих западных странах не раз звучали сомнения в эффективности антироссийских санкций. Российские власти подчеркивали, что санкционная политика является частью долгосрочной стратегии давления, а ее последствия затронули не только Россию, но и мировую экономику, передает «Радиоточка НСН».
