СМИ: ЕС предложил включить «Башнефть» в новый пакет санкций

Евросоюз обсуждает возможность внесения российской компании «Башнефть» в новый пакет санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ.

По данным агентства, предложение о включении «Башнефти» содержится в проекте ограничительных мер, который сейчас рассматривается в ЕС. Подробности возможных санкций в документе не уточняются.

СМИ: ЕС предложил впервые ввести санкции против портов третьих стран

В России ранее неоднократно заявляли, что страна справляется с санкционным давлением, которое западные государства оказывают на нее уже несколько лет. В Москве также указывали, что Запад не готов признать отсутствие ожидаемого эффекта от введенных ограничений.

Помимо этого, в самих западных странах не раз звучали сомнения в эффективности антироссийских санкций. Российские власти подчеркивали, что санкционная политика является частью долгосрочной стратегии давления, а ее последствия затронули не только Россию, но и мировую экономику, передает «Радиоточка НСН».

