Клиентка пожаловалась на издевательства над пожилыми в пансионате Москвы

Сиделки в одном из московских пансионатов, где ранее заболели 14 постояльцев, оскорбляли пожилых людей и угрожали оставить их без еды, рассказала RT родственница одной из клиенток учреждения.

По словам женщины, ее 91-летняя свекровь находилась в пансионате с февраля по октябрь 2025 года. Проблемы, как утверждает собеседница, начались после смены руководства, когда прежняя управляющая уволилась вместе с большей частью персонала. После этого, по ее словам, отношение к постояльцам резко ухудшилось.