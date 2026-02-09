Клиентка пожаловалась на издевательства над пожилыми в пансионате Москвы
Сиделки в одном из московских пансионатов, где ранее заболели 14 постояльцев, оскорбляли пожилых людей и угрожали оставить их без еды, рассказала RT родственница одной из клиенток учреждения.
По словам женщины, ее 91-летняя свекровь находилась в пансионате с февраля по октябрь 2025 года. Проблемы, как утверждает собеседница, начались после смены руководства, когда прежняя управляющая уволилась вместе с большей частью персонала. После этого, по ее словам, отношение к постояльцам резко ухудшилось.
Женщина рассказала, что сиделка позволяла себе грубые высказывания в адрес пожилой женщины и угрожала не кормить ее в случае неповиновения. Уборка в комнате, по ее утверждению, не проводилась, и постоялице приходилось подметать полы самостоятельно. Доступ к питьевой воде был ограничен: единственный кулер находился в помещении для персонала, куда жильцов пускали редко.
Собеседница RT также заявила, что регулярно привозила свекрови назначенные врачом лекарства, однако, по ее словам, препараты давались в меньших дозах, а судьбу оставшихся медикаментов сотрудники объяснить не смогли. За проживание в пансионате семья платила 45 тысяч рублей в месяц. Переломным моментом, по словам женщины, стала попытка навязать платные медицинские услуги, включая дорогостоящие препараты, необходимость которых она считает необоснованной. Когда родственники решили забрать пожилую женщину, владелица пансионата, по словам клиентки, стала требовать как можно быстрее освободить место, ссылаясь на очередь, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru