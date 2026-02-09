Сваха предупредила о рисках свиданий в «кафе для своих»

Если девушка сама настаивает на выборе ресторана для первого свидания и предлагает конкретное заведение, это может быть тревожным сигналом, рассказала NEWS.ru профессиональная сваха Галина Карасева. По ее словам, в некоторых случаях целью такой встречи может быть попытка выманить у мужчины деньги.

Как пояснила Карасева, насторожиться стоит, если знакомая из интернета предлагает встретиться не в известном сетевом ресторане, а в «уютном кафе для своих». Перед свиданием заведение следует проверить в интернете, так как отсутствие информации на картах или сомнительные отзывы могут указывать на возможный подвох.