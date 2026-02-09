Сваха предупредила о рисках свиданий в «кафе для своих»
Если девушка сама настаивает на выборе ресторана для первого свидания и предлагает конкретное заведение, это может быть тревожным сигналом, рассказала NEWS.ru профессиональная сваха Галина Карасева. По ее словам, в некоторых случаях целью такой встречи может быть попытка выманить у мужчины деньги.
Как пояснила Карасева, насторожиться стоит, если знакомая из интернета предлагает встретиться не в известном сетевом ресторане, а в «уютном кафе для своих». Перед свиданием заведение следует проверить в интернете, так как отсутствие информации на картах или сомнительные отзывы могут указывать на возможный подвох.
Эксперт также рекомендовала обращать внимание на поведение спутницы во время встречи. Если тема денег всплывает с первых минут разговора в любом виде, это, по ее словам, может означать, что от мужчины ожидают значительных трат.
Карасева добавила, что жертвами консуматоров становятся не только мужчины, но и женщины, а отличить таких людей от обычных мошенников бывает даже сложнее. Общими признаками она назвала ухоженный внешний вид и хорошо поставленную речь. В связи с этим сваха советует на первом свидании не увлекаться заказами и сразу обозначать раздельный счет, передает «Радиоточка НСН».
