Венгрия призвала ЕС ввести санкции за принудительную мобилизацию на Украине

Венгрия продолжает добиваться от Брюсселя введения санкций против украинских военачальников, которых считает ответственными за принудительную мобилизацию. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

По его словам, в распоряжении Будапешта есть видеозаписи, на которых зафиксировано, как мужчин силой задерживают на улицах на глазах у родственников и детей, применяют к ним физическое насилие и в принудительном порядке доставляют в автобусы. Именно эти действия, отметил министр, стали основанием для требований включить причастных к мобилизации лиц в санкционный список Евросоюза.

Сийярто подчеркнул, что соответствующее предложение уже направлено в Брюссель и остается на рассмотрении. Венгрия, по его словам, последовательно поднимает этот вопрос на уровне ЕС.

Глава МИД также заявил, что на Украине, по его оценке, уже несколько лет продолжается жесткая принудительная мобилизация, которую он охарактеризовал как «открытую охоту на людей», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
