Венгрия призвала ЕС ввести санкции за принудительную мобилизацию на Украине

Венгрия продолжает добиваться от Брюсселя введения санкций против украинских военачальников, которых считает ответственными за принудительную мобилизацию. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

По его словам, в распоряжении Будапешта есть видеозаписи, на которых зафиксировано, как мужчин силой задерживают на улицах на глазах у родственников и детей, применяют к ним физическое насилие и в принудительном порядке доставляют в автобусы. Именно эти действия, отметил министр, стали основанием для требований включить причастных к мобилизации лиц в санкционный список Евросоюза.