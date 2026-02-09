СМИ: ЕС обсуждает варианты закрепления членства Украины в мирном соглашении

Евросоюз прорабатывает несколько сценариев, которые могут зафиксировать будущее членство Украины в возможном мирном соглашении с Россией, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, один из вариантов предусматривает предоставление Киеву части гарантий и преимуществ, которые обычно получает страна после вступления в ЕС, еще до формального членства. Речь идет о предварительной защите и немедленном доступе к отдельным правам, связанным с интеграцией в союз.

Другие подходы предполагают сохранение текущей процедуры вступления без ускорения либо введение переходного периода, в рамках которого членство Украины будет оформляться поэтапно.

В Еврокомиссии подтвердили агентству, что вопрос будущего вступления Украины в ЕС рассматривается в контексте обсуждений мирного соглашения. Там отметили, что Евросоюз традиционно выстраивает тесные связи со странами-кандидатами еще до их принятия и уже применяет подобный формат сотрудничества с Украиной, в том числе в рамках соглашений о свободной торговле, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
