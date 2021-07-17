Кириенко высказался о пользе и недостатках ЕГЭ

«Нельзя спорить, что ЕГЭ сделало для ряда ребят в регионах более справедливым поступление в университеты. Но и минусы - последние годы идет "натаскивание" на сдачу тестов и это смещает фокус образования», - цитирует Кириенко РИА Новости.

Ранее стало известно, что Минобрнауки предложило изменить правила поступления в вузы. Инициатива ведомства размещена на портале проектов нормативных правовых актов. По информации документа, абитуриенты смогут выбрать, по результатам какого экзамена поступать в вуз: ЕГЭ, общеобразовательному вступительному тесту, проводимому институтом, или по вступительному экзамену на базе профессионального образования.

