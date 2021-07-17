Кириенко высказался о пользе и недостатках ЕГЭ

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, считает, что единый государственный экзамен сделал поступление в вузы более справедливым для выпускников из регионов. Однако, считает политик, из-за «натаскивания» на сдачу тестов, которое идет в последние годы, смещается фокус образования. Об этом он заявил на форуме «Территория смыслов».

«Отменить нельзя оставить». Противостояние вокруг ЕГЭ набирает обороты

«Нельзя спорить, что ЕГЭ сделало для ряда ребят в регионах более справедливым поступление в университеты. Но и минусы - последние годы идет "натаскивание" на сдачу тестов и это смещает фокус образования», - цитирует Кириенко РИА Новости.

Ранее стало известно, что Минобрнауки предложило изменить правила поступления в вузы. Инициатива ведомства размещена на портале проектов нормативных правовых актов. По информации документа, абитуриенты смогут выбрать, по результатам какого экзамена поступать в вуз: ЕГЭ, общеобразовательному вступительному тесту, проводимому институтом, или по вступительному экзамену на базе профессионального образования.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Высшее ОбразованиеОбразованиеРегионыТерритория СмысловСергей КириенкоЕГЭ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры