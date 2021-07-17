Кириенко высказался о пользе и недостатках ЕГЭ
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, считает, что единый государственный экзамен сделал поступление в вузы более справедливым для выпускников из регионов. Однако, считает политик, из-за «натаскивания» на сдачу тестов, которое идет в последние годы, смещается фокус образования. Об этом он заявил на форуме «Территория смыслов».
«Нельзя спорить, что ЕГЭ сделало для ряда ребят в регионах более справедливым поступление в университеты. Но и минусы - последние годы идет "натаскивание" на сдачу тестов и это смещает фокус образования», - цитирует Кириенко РИА Новости.
Ранее стало известно, что Минобрнауки предложило изменить правила поступления в вузы. Инициатива ведомства размещена на портале проектов нормативных правовых актов. По информации документа, абитуриенты смогут выбрать, по результатам какого экзамена поступать в вуз: ЕГЭ, общеобразовательному вступительному тесту, проводимому институтом, или по вступительному экзамену на базе профессионального образования.
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