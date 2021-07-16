Минобрнауки хочет изменить правила поступления в вузы

Минобрнауки предложило изменить правила поступления в вузы. Инициатива ведомства размещена на портале проектов нормативных правовых актов. По информации документа, абитуриенты смогут выбрать, по результатам какого экзамена поступать в вуз: ЕГЭ, общеобразовательному вступительному тесту, проводимому институтом, или по вступительному экзамену на базе профессионального образования.

Коме того, министерство уверено, что нужно изменить условия подачи документов через сервис «Поступление в вуз онлайн». В ведомстве заявили, что выпускники школ должны предоставлять не сам документ об образовании, а информацию о нём. Также в Минобрнауки предложили проводить однопрофильный конкурс при приёме на места по целевой квоте.

Ранее в России вступили в силу поправки о записи в школу.



