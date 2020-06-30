Шнейдеров допустил запуск повторного проката в российских кинотеатрах с 15 июля
Кинотеатры в России откроются с 15 июля. Эту информацию сегодня подтвердил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. На прошлой неделе открытие кинотеатров с середины июля прогнозировала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН признался, что не понимает, что именно будут показывать в прокате, так как все премьеры перенесены.
«Правда, непонятно, чем именно они возобновят работу. Потому что американские премьеры откладываются, «Мулан» откладывается, «Довод» Нолана откладывается. Что будут показывать? Пойдут ли зрители? Не испугаются ли они пребывания в одном помещении, посмотрим. До 15 июля осталось около двух недель», – отметил он.
Эксперт предположил, что мы можем прийти к повторному прокату, как это случилось в Америке, где на большие экраны вернулся «Парк Юрского периода».
«Там выпускают повторный прокат. Интересно, дойдем ли мы до повторного проката «Последнего богатыря», «Движения вверх», «Холопа» и прочих российских блокбастеров», – задумался специалист.
Кроме того, кинокритик Давид Шнейдеров в эксклюзивном интервью НСН назвал Данилу Козловского отчаянным парнем в связи с готовившейся премьерой «Чернобыля».
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