Шнейдеров допустил запуск повторного проката в российских кинотеатрах с 15 июля

«Правда, непонятно, чем именно они возобновят работу. Потому что американские премьеры откладываются, «Мулан» откладывается, «Довод» Нолана откладывается. Что будут показывать? Пойдут ли зрители? Не испугаются ли они пребывания в одном помещении, посмотрим. До 15 июля осталось около двух недель», – отметил он.

Эксперт предположил, что мы можем прийти к повторному прокату, как это случилось в Америке, где на большие экраны вернулся «Парк Юрского периода».

«Там выпускают повторный прокат. Интересно, дойдем ли мы до повторного проката «Последнего богатыря», «Движения вверх», «Холопа» и прочих российских блокбастеров», – задумался специалист.

Кроме того, кинокритик Давид Шнейдеров в эксклюзивном интервью НСН назвал Данилу Козловского отчаянным парнем в связи с готовившейся премьерой «Чернобыля».

