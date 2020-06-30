Шнейдеров допустил запуск повторного проката в российских кинотеатрах с 15 июля

Кинотеатры в России откроются с 15 июля. Эту информацию сегодня подтвердил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. На прошлой неделе открытие кинотеатров с середины июля прогнозировала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН признался, что не понимает, что именно будут показывать в прокате, так как все премьеры перенесены.

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«Правда, непонятно, чем именно они возобновят работу. Потому что американские премьеры откладываются, «Мулан» откладывается, «Довод» Нолана откладывается. Что будут показывать? Пойдут ли зрители? Не испугаются ли они пребывания в одном помещении, посмотрим. До 15 июля осталось около двух недель», – отметил он.

Эксперт предположил, что мы можем прийти к повторному прокату, как это случилось в Америке, где на большие экраны вернулся «Парк Юрского периода».

«Там выпускают повторный прокат. Интересно, дойдем ли мы до повторного проката «Последнего богатыря», «Движения вверх», «Холопа» и прочих российских блокбастеров», – задумался специалист.

Кроме того, кинокритик Давид Шнейдеров в эксклюзивном интервью НСН назвал Данилу Козловского отчаянным парнем в связи с готовившейся премьерой «Чернобыля».

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ФОТО: flickr/Kenneth Lu
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