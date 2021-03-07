«Кинопоиск» и Netflix в пандемию потеснили Okko и ivi
Сервисы ivi и Okko по итогам 2020 года потеряли часть рынка, отдав его «КиноПоиску» и Netflix. Об этом сообщает РБК со ссылкой на годовой отчет агентства Telecom Daily.
Онлайн-кинотеатр ivi стал лидером. В общих доходах всех видеосервисов Рунета его доля составила 22,5%, или 8,8 млрд руб. Okko обеспечил себе 13,6% всего рынка, или 5,3 млрд руб. Прибыль «КиноПоиска», который принадлежит «Яндексу», выросла до 7,1%, или до 2,8 млрд руб.
Согласно отчету Telecom Daily, доли на рынке потеряли YouTube (с 13 до 9%), сервис «Ростелекома» Wink (с 8 до 7,3%), а также Megogo (с 9 до 6,6%).
Отмечается, что при подсчетах эксперты учитывали отчетные данные самих компаний, итоги измерений аудитории.
Ранее сообщалось, что в 2020 году картина «Заражение» стала самым популярным фильмом на «КиноПоиске» на фоне пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 022 / сут.
Умерли
88 726+441 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 027 / сут.
- Пожар в многоэтажном доме в Уфе: погибли три человека
- NASA планирует отправить первую женщину на Луну в течение 10 лет
- Эксперты: шансы на присоединение Киева к НАТО в ближайшем будущем минимальны
- Врач-диетолог рассказала о вреде холодного кофе
- Правительство отвергает планы об увеличении пенсионного возраста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru