«Кинопоиск» и Netflix в пандемию потеснили Okko и ivi

Онлайн-кинотеатр ivi стал лидером. В общих доходах всех видеосервисов Рунета его доля составила 22,5%, или 8,8 млрд руб. Okko обеспечил себе 13,6% всего рынка, или 5,3 млрд руб. Прибыль «КиноПоиска», который принадлежит «Яндексу», выросла до 7,1%, или до 2,8 млрд руб.

Согласно отчету Telecom Daily, доли на рынке потеряли YouTube (с 13 до 9%), сервис «Ростелекома» Wink (с 8 до 7,3%), а также Megogo (с 9 до 6,6%).

Отмечается, что при подсчетах эксперты учитывали отчетные данные самих компаний, итоги измерений аудитории.

Ранее сообщалось, что в 2020 году картина «Заражение» стала самым популярным фильмом на «КиноПоиске» на фоне пандемии коронавируса.

