COVID-19 сделал фильм «Заражение» самым популярным на «КиноПоиске»

Картина «Заражение» стала самым популярным фильмом на «КиноПоиске». Об этом пишет РИА Новости, ссылась на данные портала. Эксперты подчёркивают, что рост интереса к ленте Стивена Содерберга отмечен на фоне увеличения потока новостей о коронавирусе и мерах, которые направлены на сдерживание распространения COVID-19.

Отмечается, что за две недели страницу фильма, который повествует о распространении смертельного вируса, просматривали в 50 раз чаще, чем в среднем в феврале.

Добавим, 29 марта дневная посещаемость «КиноПоиска» достигла исторического максимума. На сайте отметились 3 млн 863 тыс. посетителей.

Прокатчики рассказали об убытках из-за закрытия кинотеатров

Ранее НСН писала, что в компании Netflix заявили о создании фонда помощи сотрудникам, которые несут убытки из-за простоя производства теле- и кинопродукции. Размер фонда составил 100 млн долларов, сообщает компания на своем сайте. Съемочные группы, которые вынужденно приостановили работу, получат выплаты в размере двухнедельного заработка.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН посчитал убытки в кино из-за коронавируса.

«Что же мы будем с вами смотреть в кино? Индустрия кино уже понесла убытки в 7 миллиардов долларов. Если ситуация не улучшится, к маю эта цифра может вырасти до 17 миллиардов», – подчеркнул кинокритик.



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ФОТО: pixabay.com
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