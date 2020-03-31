COVID-19 сделал фильм «Заражение» самым популярным на «КиноПоиске»
Картина «Заражение» стала самым популярным фильмом на «КиноПоиске». Об этом пишет РИА Новости, ссылась на данные портала. Эксперты подчёркивают, что рост интереса к ленте Стивена Содерберга отмечен на фоне увеличения потока новостей о коронавирусе и мерах, которые направлены на сдерживание распространения COVID-19.
Отмечается, что за две недели страницу фильма, который повествует о распространении смертельного вируса, просматривали в 50 раз чаще, чем в среднем в феврале.
Добавим, 29 марта дневная посещаемость «КиноПоиска» достигла исторического максимума. На сайте отметились 3 млн 863 тыс. посетителей.
Ранее НСН писала, что в компании Netflix заявили о создании фонда помощи сотрудникам, которые несут убытки из-за простоя производства теле- и кинопродукции. Размер фонда составил 100 млн долларов, сообщает компания на своем сайте. Съемочные группы, которые вынужденно приостановили работу, получат выплаты в размере двухнедельного заработка.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН посчитал убытки в кино из-за коронавируса.
«Что же мы будем с вами смотреть в кино? Индустрия кино уже понесла убытки в 7 миллиардов долларов. Если ситуация не улучшится, к маю эта цифра может вырасти до 17 миллиардов», – подчеркнул кинокритик.
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