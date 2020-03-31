COVID-19 сделал фильм «Заражение» самым популярным на «КиноПоиске»

Картина «Заражение» стала самым популярным фильмом на «КиноПоиске». Об этом пишет РИА Новости, ссылась на данные портала. Эксперты подчёркивают, что рост интереса к ленте Стивена Содерберга отмечен на фоне увеличения потока новостей о коронавирусе и мерах, которые направлены на сдерживание распространения COVID-19.

Отмечается, что за две недели страницу фильма, который повествует о распространении смертельного вируса, просматривали в 50 раз чаще, чем в среднем в феврале.

Добавим, 29 марта дневная посещаемость «КиноПоиска» достигла исторического максимума. На сайте отметились 3 млн 863 тыс. посетителей.