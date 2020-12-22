Правительственная комиссия одобрила 10 российских сервисов для предустановки на Smart TV
Президиум Правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента утвердил 10 сервисов для обязательной предустановки на телевизоры с поддержкой Smart TV с 1 апреля 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-служба Минцифры РФ.
Из 28 заявок комиссия одобрила предустановки 10 сервисов: Ivi, Wink, More.tv, Okko, Star, Premier, «Кинопоиск», «Смотрим», НТВ и «Первый».
Сервисы выделили на основе трех критериев: объем суточной аудитории, государственного участия в структуре собственности владельца сервиса и наличии отечественного аудиовизуального контента собственного производства.
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