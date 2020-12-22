Правительственная комиссия одобрила 10 российских сервисов для предустановки на Smart TV

Президиум Правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента утвердил 10 сервисов для обязательной предустановки на телевизоры с поддержкой Smart TV с 1 апреля 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-служба Минцифры РФ.

Из 28 заявок комиссия одобрила предустановки 10 сервисов: Ivi, Wink, More.tv, Okko, Star, Premier, «Кинопоиск», «Смотрим», НТВ и «Первый».