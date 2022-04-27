«Кино без нарушений»: В России допустили, что пиратство будет намерено игнорироваться государством

Накануне Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) раскритиковала незаконные показы голливудских новинок в кинотеатрах России. Там отметили, что кинопоказ, проводимый без лицензии, а также без прокатного удостоверения, нарушает УК и КоАП РФ.

«Если государство примет законы, позволяющие организаторам показов не получать разрешение правообладателя на его показ, то к тем, кто будет заниматься этой деятельностью, претензий быть не может. Но вопросы будут к государству на уровне работы в международном правовом поле. Нет однозначного ответа правильно показывать так фильмы или нет, но понятно, что хотелось бы иметь доступ ко всему контенту. Узаконить пиратство сейчас было бы достаточно сложным шагом. Не готов даже предполагать, какой юридический механизм мог бы этим действиям соответствовать. Но кто-то должен подставиться. Кто это будет – непонятно. Государство вряд ли, частники… Если с них не будут спрашивать, то может быть такая схема, когда государство не меняет законодательную базу, но не замечает каких-то нарушений», - сказал Бачурин.

Ранее в СМИ сообщили, что в городах России начали проводить неофициальные показы зарубежных кинолент, среди которых боевик «Бэтмен», комедия «Не смотрите наверх» и мультфильм «Я краснею».

