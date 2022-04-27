«Кино без нарушений»: В России допустили, что пиратство будет намерено игнорироваться государством
Узаконить пиратство сейчас сложно, поэтому будут предприниматься другие меры для нормальной работы кинотеатров, заявил в эфире НСН продюсер Илья Бачурин.
В условиях санкций кинотеатры станут показывать зрителям пиратские версии зарубежных фильмов, а государство будет намерено делать вид, что не замечает нарушений закона, предположил российский продюсер кино и телевидения, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино» Илья Бачурин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) раскритиковала незаконные показы голливудских новинок в кинотеатрах России. Там отметили, что кинопоказ, проводимый без лицензии, а также без прокатного удостоверения, нарушает УК и КоАП РФ.
«Если государство примет законы, позволяющие организаторам показов не получать разрешение правообладателя на его показ, то к тем, кто будет заниматься этой деятельностью, претензий быть не может. Но вопросы будут к государству на уровне работы в международном правовом поле. Нет однозначного ответа правильно показывать так фильмы или нет, но понятно, что хотелось бы иметь доступ ко всему контенту. Узаконить пиратство сейчас было бы достаточно сложным шагом. Не готов даже предполагать, какой юридический механизм мог бы этим действиям соответствовать. Но кто-то должен подставиться. Кто это будет – непонятно. Государство вряд ли, частники… Если с них не будут спрашивать, то может быть такая схема, когда государство не меняет законодательную базу, но не замечает каких-то нарушений», - сказал Бачурин.
Ранее в СМИ сообщили, что в городах России начали проводить неофициальные показы зарубежных кинолент, среди которых боевик «Бэтмен», комедия «Не смотрите наверх» и мультфильм «Я краснею».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 705 / сут.
Умерли
375 тыс.+163 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 477 / сут.
- Швейцария запретила импрот российского угля и икры
- Госдеп: Вашингтон продолжит работу с Москвой по обмену заключёнными
- На Украине завели дело против Володина и депутатов Госдумы
- Канады ввела санкции против представителей руководства ДНР и ЛНР
- Силуанов: отказ ряда стран покупать российский газ компенсируется повышением цены на него
- Суд арестовал бросившего гранату в парке жителя Владимирской области
- Россия высылает из страны восемь японских дипломатов
- СМИ: в МИД Казахстана допустили запрет Кеосаяну на въезд в страну
- Путин: спецоперация обеспечит безопасность Донбасса, Крыма и всей России
- Суд арестовал пятерых подозреваемых в подготовке убийства Соловьева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru