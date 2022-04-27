Ассоциация владельцев кинотеатров назвала «возвратом в 90-е» пиратские показы «Бэтмена»

При этом в АВК напомнили о противозаконности подобных показов, признав, что такие случаи могут быть вызваны «паническими настроениями в отрасли».

По данным СМИ, неофициальные показы фильма «Бэтмен», российскую премьеру которого киностудия Warner Bros. отменила в начале марта, прошли в Москве, Екатеринбурге и ряде других городов. В Чите показывают мультфильм «Я краснею»», российскую премьеру которого отменила в марте The Walt Disney Company.

На этом фоне президент по делам международной дистрибуции кинокомпании Warner Bros Pictures Эндрю Криппс заявил о намерении вернуться в российский кинопрокат.

