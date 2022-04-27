Ассоциация владельцев кинотеатров назвала «возвратом в 90-е» пиратские показы «Бэтмена»
Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) раскритиковала незаконные показы в российских кинотеатрах голливудских новинок, которые прошли в апреле в некоторых городах.
«Мы осуждаем практику незаконной демонстрации фильмов в российских кинотеатрах и призываем всё профессиональное киносообщество к недопущению подобной практики. Незаконная публичная демонстрация пиратских, а точнее и правильнее – ворованных, копий фильмов в кинотеатрах выводит российский бизнес кинотеатров из правового поля и возвращает нас в темные времена нелегального бизнеса 90-х годов прошлого столетия», - говорится в заявлении Ассоциации.
При этом в АВК напомнили о противозаконности подобных показов, признав, что такие случаи могут быть вызваны «паническими настроениями в отрасли».
По данным СМИ, неофициальные показы фильма «Бэтмен», российскую премьеру которого киностудия Warner Bros. отменила в начале марта, прошли в Москве, Екатеринбурге и ряде других городов. В Чите показывают мультфильм «Я краснею»», российскую премьеру которого отменила в марте The Walt Disney Company.
На этом фоне президент по делам международной дистрибуции кинокомпании Warner Bros Pictures Эндрю Криппс заявил о намерении вернуться в российский кинопрокат.
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