Общественники обратились к Мишустину с просьбой легализовать пиратский контент
Общественники попросили премьер-министра России Михаила Мишустина разрешить использование фильмов, сериалов и музыки производства тех компаний, которые ушли с российского рынка. Об этом пишут «Известия».
«Мы предлагаем признать и считать допустимым свободное (не требующее согласия правообладателей) распространение в России фонограмм, кинофильмов, сериалов, клипов и компьютерных игр, ставших предметом своего рода культурного шантажа со стороны западных политических сил и корпоративных структур», - заявил авто обращения, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
Легализацию «пиратского» контента Павлов объяснил тем, что россиянам отказывают в фундаментальных правах на участие в культурной жизни. Он также сослался на Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принятый Генассамблеей ООН.
Уход американских блокбастеров из российских кинотеатров приведет к приостановке их деятельности, а кинопроизводителям придется пойти по пути Индии и Нигерии, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
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