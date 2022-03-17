Общественники обратились к Мишустину с просьбой легализовать пиратский контент

Общественники попросили премьер-министра России Михаила Мишустина разрешить использование фильмов, сериалов и музыки производства тех компаний, которые ушли с российского рынка. Об этом пишут «Известия».

«Мы предлагаем признать и считать допустимым свободное (не требующее согласия правообладателей) распространение в России фонограмм, кинофильмов, сериалов, клипов и компьютерных игр, ставших предметом своего рода культурного шантажа со стороны западных политических сил и корпоративных структур», - заявил авто обращения, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Легализацию «пиратского» контента Павлов объяснил тем, что россиянам отказывают в фундаментальных правах на участие в культурной жизни. Он также сослался на Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принятый Генассамблеей ООН.

Уход американских блокбастеров из российских кинотеатров приведет к приостановке их деятельности, а кинопроизводителям придется пойти по пути Индии и Нигерии, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

