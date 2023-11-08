Кибермошенники разработали метод для обхода антиспама

Для этого в тексте письма используют омоглифы – буквы разных алфавитов, которые полностью совпадают в написании. У русского и английского таких немало. Например, русская А и английская ЭЙ.

Распознать омоглифы в тексте невозможно, а такие письма мошенники этой осенью стали рассылать в 10 раз больше. Сами письма могут быть о чем угодно. Стоит только открыть его и скачать находящийся там файл, как в компьютер попадает вирус, который крадет учетные данные из браузеров – от логина и пароля в соцсетях до логина и пароля в мобильном банке. Чтобы себя обезопасить, не нужно ничего скачивать из подозрительного письма.

Ранее стало известно, что злоумышленники выкладывают в интернет шаблоны документов для финансовой отчетности, которые содержат вирусы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

