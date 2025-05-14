Костин: В центре Москвы построят новый концертный зал для Большого театра

«У Большого сейчас есть только две сцены — Историческая и Новая, но нет концертного зала, который мог бы трансформироваться и в площадку для оперы и для балета», - пояснил он.

Костин также рассказал, что историческая цена Мариинского театра в Санкт-Петербурге в ближайшее время закроется на капитальный ремонт.

Ранее художественный руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев Гергиев пожаловался, что спекулянты отняли больше половины прибыли Большого театра, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

