Костин: В центре Москвы построят новый концертный зал для Большого театра
В центре Москвы будет построен новый концертный зал для Большого театра, заявил глава ВТБ Андрей Костин, сообщают «Известия».
«У Большого сейчас есть только две сцены — Историческая и Новая, но нет концертного зала, который мог бы трансформироваться и в площадку для оперы и для балета», - пояснил он.
Костин также рассказал, что историческая цена Мариинского театра в Санкт-Петербурге в ближайшее время закроется на капитальный ремонт.
Ранее художественный руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев Гергиев пожаловался, что спекулянты отняли больше половины прибыли Большого театра, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru