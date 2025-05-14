Четыре человека пострадали в Белгородской области от ударов ВСУ
Четыре мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Рождествено Валуйского округа дрон атаковал грузовой автомобиль. Были ранены два человека, один из них находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.
В Шебекинском округе дрон атаковал мужчину, который шёл по обочине автодороги Архангельское — Нехотеевка. Ещё один человек был ранен в результате обстрела села Новая Таволжанка.
Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области в результате украинских атак за сутки пострадали 16 человек, в том числе три сотрудника скорой медпомощи и четыре бойца формирования «Орлан», сообщает «Свободная пресса».
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