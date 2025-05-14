Четыре человека пострадали в Белгородской области от ударов ВСУ

По его словам, в селе Рождествено Валуйского округа дрон атаковал грузовой автомобиль. Были ранены два человека, один из них находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

В Шебекинском округе дрон атаковал мужчину, который шёл по обочине автодороги Архангельское — Нехотеевка. Ещё один человек был ранен в результате обстрела села Новая Таволжанка.

Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области в результате украинских атак за сутки пострадали 16 человек, в том числе три сотрудника скорой медпомощи и четыре бойца формирования «Орлан», сообщает «Свободная пресса».