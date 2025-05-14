Два человека погибли, 17 пострадали в массовом ДТП с автобусом в Курской области

Два человека погибли, 17 пострадали в массовом ДТП с автобусом в Курской области, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

В Хабаровске конь сбежал от хозяина в город и спровоцировал ДТП

По его словам, рейсовый автобус «ЛиАЗ» двигался по маршруту Железногорск-дачи Жуковец. На трассе он столкнулся с двумя машинами - Hyundai Solaris и Toyota RAV4. Водители обоих легковых автомобилей погибли.

Среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии.

Ранее на участке трассы Санкт-Петербург — Псков неподалеку от Гатчины произошло массовое ДТП, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный Telegram-канал Хинштейна
ТЕГИ:Курская ОбластьПострадавшиеПогибшиеДТП

Горячие новости

Все новости

партнеры