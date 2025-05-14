Два человека погибли, 17 пострадали в массовом ДТП с автобусом в Курской области
14 мая 202516:43
Два человека погибли, 17 пострадали в массовом ДТП с автобусом в Курской области, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
По его словам, рейсовый автобус «ЛиАЗ» двигался по маршруту Железногорск-дачи Жуковец. На трассе он столкнулся с двумя машинами - Hyundai Solaris и Toyota RAV4. Водители обоих легковых автомобилей погибли.
Среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии.
Ранее на участке трассы Санкт-Петербург — Псков неподалеку от Гатчины произошло массовое ДТП, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru