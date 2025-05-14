Гендиректор ГИМ Левыкин заявил о нехватке кадров в музейном деле
Тему нехватки кадров в учреждениях культуры в преддверии Международного дня музея и фестиваля «Интермузей» поднял генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, сообщает РИА Новости.
По его словам, нехватка квалифицированных специалистов в музейном деле стала сегодня актуальной проблемой.
«Помимо классических музейных профессий — реставраторов, хранителей, кураторов, экскурсоводов, музеям крайне не хватает финансистов, специалистов в сфере фандрайзинга, развития коммуникаций и маркетинга, IT-сферы, художников по свету, инженеров, специалистов по монтажу экспонатов и так далее», - отметил Левыкин.
Он также назвал текучку кадров - проблемой всех музеев вне зависимости от их статуса и местонахождения, которая не всегда связана с нехваткой денег.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать федеральный проект по развитию музеев, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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