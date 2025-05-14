СМИ: США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО

Американская сторона выступила против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге 24 июня. Об этом со ссылкой на источники сообщает ANSA.

Австрия отказалась вступать в НАТО

Собеседники итальянского агентства отметили, что остальные члены альянса не поддерживают такую позицию США.

«Почти все союзники выразили недоумение по поводу этого решения Вашингтона», — указали они.

Уточняется, что в настоящее время приглашения на саммит направлены лишь четырём странам, которые не входят в НАТО. Это Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Ранее бывший президент США Джо Байден раскритиковал внешнюю политику действующего главы Белого дома Дональда Трампа в отношении НАТО и России, сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости
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