СМИ: США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО
Американская сторона выступила против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге 24 июня. Об этом со ссылкой на источники сообщает ANSA.
Собеседники итальянского агентства отметили, что остальные члены альянса не поддерживают такую позицию США.
«Почти все союзники выразили недоумение по поводу этого решения Вашингтона», — указали они.
Уточняется, что в настоящее время приглашения на саммит направлены лишь четырём странам, которые не входят в НАТО. Это Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
Ранее бывший президент США Джо Байден раскритиковал внешнюю политику действующего главы Белого дома Дональда Трампа в отношении НАТО и России, сообщает RT.
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