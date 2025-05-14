Детеныш цепкохвостого сцинка появился на свет в Московском зоопарке
В Московском зоопарке появился на свет детеныш цепкохвостого сцинка, который обитает исключительно на Соломоновых островах, рассказали в столичном зоосаде.
Эти пресмыкающиеся живут в дождевых тропических лесах и ведут исключительно древесный образ жизни. Взрослые особи весят около 800 граммов, а в длину могут достигать 80 сантиметров, из которых более половины приходится на хвост.
Цепкохвостые сцинки включены в Международную Красную книгу и в конвенцию о запрете на международную торговлю видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.
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