Детеныш цепкохвостого сцинка появился на свет в Московском зоопарке

Эти пресмыкающиеся живут в дождевых тропических лесах и ведут исключительно древесный образ жизни. Взрослые особи весят около 800 граммов, а в длину могут достигать 80 сантиметров, из которых более половины приходится на хвост.



Цепкохвостые сцинки включены в Международную Красную книгу и в конвенцию о запрете на международную торговлю видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

Ранее эксперт-герпентолог, серпентолог Владимир Черлин рассказал НСН, каких рептилий безопасно держать дома.

