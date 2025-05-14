Сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца приговорили к 5 годам колонии

Движение «Голос» создано на базе одноименной ассоциации, входившей в структуру «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO, в сентябре 2021 года Генпрокуратура признала ее нежелательной). Обвинение утверждало, что, после того как в 2021 году ENEMO внесли в перечень нежелательных организаций, Мельконьянц «продолжал свои преступные действия» и руководил деятельностью «Голоса». Мельконьянца в частности обвинили в обсуждении вопросов дистанционного электронного голосования в рамках круглого стола в Центризбиркоме в июне 2022 года.

Мельконьянца арестовали в апреле 2023 года. В суде в его поддержку выступили журналист Алексей Венедиктов (включен в реестр иностранных агентов), политолог Александр Кынев и бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин.

Ранее кинокритик Екатерина Барабаш (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов), объявленная в розыск 21 апреля после неявки в суд, дала пресс-конференцию в Париже.



