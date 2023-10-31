Юрист рассказал о новой схеме мошенников с микрозаймами

По его словам, согласно схеме злоумышленники сами переводят потенциальным жертвам деньги, после чего информируют их об одобрении микрозайма. Для отмены действий гражданину нужно оставить заявку, а также отправить код из СМС, в результате чего на него действительно оформляют заём.

«Юридически вступление в любую сделку возможно только по взаимному согласию сторон. Вы должны выразить свое волеизъявление в виде подписи или иного другого вида согласия. Без вашего согласия никто вас к сделке принудить не может», – пояснил эксперт.

Он посоветовал не вести сомнительные диалоги по телефону, и не раскрывать свои идентификационные данные. Баранов добавил, что при поступлении подозрительных денег на счёт следует сообщить об этом службе безопасности банка, а средства не трогать.

Ранее эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина «Моифинансы.рф» Максим Семов заявил, что оформление кредита без ведома заемщика стало одним из наиболее распространенных видов мошенничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

