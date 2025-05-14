Фронтмен Red Hot Chili Peppers запустил бренд холодного кофе

Бренд получил название «Jolene». Напиток позиционируется как «созданный для движения в ритме живых развлечений» и будет доступен в двух видах: холодный кофе и латте с овсяным молоком.

Кидис запустил марку «Jolene» совместно с известной промоутерской компанией Live Nation. Предлагать напиток будут на различных концертах - как отдельно, так и в составе четырёх фирменных коктейлей.

Ранее американские рокеры Linkin Park подали в Роспатент заявку на товарный знак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».