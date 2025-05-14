Фронтмен Red Hot Chili Peppers запустил бренд холодного кофе
Фронтмен рок-группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис запустил собственную марку холодного кофе в банках. Об этом сообщает Billboard.
Бренд получил название «Jolene». Напиток позиционируется как «созданный для движения в ритме живых развлечений» и будет доступен в двух видах: холодный кофе и латте с овсяным молоком.
Кидис запустил марку «Jolene» совместно с известной промоутерской компанией Live Nation. Предлагать напиток будут на различных концертах - как отдельно, так и в составе четырёх фирменных коктейлей.
Ранее американские рокеры Linkin Park подали в Роспатент заявку на товарный знак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гендиректор ГИМ Левыкин заявил о нехватке кадров в музейном деле
- Россиянам рассказали, как распознать ядовитые растения в лесу
- Фронтмен Red Hot Chili Peppers запустил бренд холодного кофе
- Четыре человека пострадали в Белгородской области от ударов ВСУ
- Костин: В центре Москвы построят новый концертный зал для Большого театра
- Два человека погибли, 17 пострадали в массовом ДТП с автобусом в Курской области
- В Малом театре покажут спектакль о жизни Жириновского
- Сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца приговорили к 5 годам колонии
- СМИ: США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО
- Детеныш цепкохвостого сцинка появился на свет в Московском зоопарке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru