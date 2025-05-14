В Малом театре покажут спектакль о жизни Жириновского
Малый театр в Москве покажет биографический спектакль о жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, Москва» заявила директор театра Тамара Михайлова.
Первым спектакль о политике анонсировал нынешний председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Михайлова подтвердила его слова, указав, что премьера состоится в 2026 году.
Директор Малого театра также добавила, что пока не располагает информацией о том, кто сыграет в постановке главную роль.
Ранее президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия в честь 80-летия со дня рождения Жириновского, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru