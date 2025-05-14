В Малом театре покажут спектакль о жизни Жириновского

Первым спектакль о политике анонсировал нынешний председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Михайлова подтвердила его слова, указав, что премьера состоится в 2026 году.

Директор Малого театра также добавила, что пока не располагает информацией о том, кто сыграет в постановке главную роль.

Ранее президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия в честь 80-летия со дня рождения Жириновского, сообщает «Свободная пресса».

