В Малом театре покажут спектакль о жизни Жириновского

Малый театр в Москве покажет биографический спектакль о жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, Москва» заявила директор театра Тамара Михайлова.

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Первым спектакль о политике анонсировал нынешний председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Михайлова подтвердила его слова, указав, что премьера состоится в 2026 году.

Директор Малого театра также добавила, что пока не располагает информацией о том, кто сыграет в постановке главную роль.

Ранее президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия в честь 80-летия со дня рождения Жириновского, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Зураб Джавахадзе
ТЕГИ:СпектакльТеатрВладимир Жириновский

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