ЦБ РФ выявил новую схему кибермошенников

Банк России выявил новую схему мошенничества, сообщает «РЕН ТВ».

Специалист рассказал о возобновлении использования мошенниками старых схем обмана

Злоумышленники выкладывают в интернет шаблоны документов для финансовой отчетности, которые содержат вирусы. Мошенники создают поддельные сайты госорганизаций и выкладывают на них «зараженные» документы. Эта проблема становится все более распространенной.

Эксперты советуют пользоваться современными антивирусами и регулярно обновлять программное обеспечение и устройства.

Ранее стало известно, что мошенники начали предлагать россиянам деньги за просмотры интернет-магазинов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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