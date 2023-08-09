ЦБ РФ выявил новую схему кибермошенников
Банк России выявил новую схему мошенничества, сообщает «РЕН ТВ».
Злоумышленники выкладывают в интернет шаблоны документов для финансовой отчетности, которые содержат вирусы. Мошенники создают поддельные сайты госорганизаций и выкладывают на них «зараженные» документы. Эта проблема становится все более распространенной.
Эксперты советуют пользоваться современными антивирусами и регулярно обновлять программное обеспечение и устройства.
Ранее стало известно, что мошенники начали предлагать россиянам деньги за просмотры интернет-магазинов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru