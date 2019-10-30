Киберпреступники выманили у россиян до 1,5 млрд руб. через интернет-банкинг

Использование интернет-банкинга стало наиболее популярным способом обмана россиян кибермошенниками. На него приходится три четверти суммы ущерба за прошлый год от таких преступлений. Об этом проинформировал глава рабочей группы по защите прав пользователей Интернета, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его оценке, общий ущерб от деятельности киберпреступности составил не менее двух миллиардов рублей. В среднем каждый обманутый таким образом гражданин лишился от ста тысяч до полумиллиона рублей. Чаще всего мошенники применяют подменные номера.

Как сообщает «Интерфакс», ранее было также объявлено, что в России за прошлый год было зафиксировано 206 тысяч киберпреступлений. Раскрыты из них всего лишь 35 тысяч.

