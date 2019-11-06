В «Лаборатории Касперского» рассказали о новом способе кражи персональных данных
Стал известен новый способ кражи данных граждан из российских банков. Как рассказали сотрудники «Лаборатории Касперского», которые специализируются на киберзащите, мошенники начали прибегать к методам корпоративного фишинга, сообщает Ura.ru.
Специалисты рассказали, что сотрудники банков или других организаций начали поступать некие «приглашения» на аттестацию. В рамках нее предлагается внести свои данные: логин и пароль от рабочей почты. Как сообщает Москва24, благодаря этому злоумышленники получают доступ к переписке, которая может содержать и файлы с персональными данными клиентов.
По словам сотрудников крупнейших банков, в их организациях регулярно проводится обучение сотрудников, а потому такой метод фишинга может стать серьезной проблемой. По мнению экспертов, с помощью новой схемы мошенничествa могли быть взломaны уже несколько тысяч почтовых aккaунтов сотрудников рaзных компaний, пишет RT.
Ранее НСН писала, что 53% российских интернет-пользователей готовы отказаться от иностранных интернет-сервисов в пользу российских. Об это говорится в исследовании, проведенном Институтом развития интернета
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